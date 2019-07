Bordéus, de Paulo Sousa, assegura contratação de ex-lateral do Benfica

O futebolista suíço Loris Benito, que representou o Benfica na temporada 2014/15, assinou contrato com o Bordéus até 2022, anunciou esta terça-feira o clube francês, que é treinado pelo português Paulo Sousa.

O lateral esquerdo, de 27 anos, passou as últimas quatro épocas ao serviço do Young Boys, no seu país natal, para onde se transferiu em 2015, na sequência de uma passagem pouco frutífera pelos 'encarnados', então orientados por Jorge Jesus.

Benito, que soma três internacionalizações pela Suíça, participou em apenas seis partidas da equipa principal das 'águias', depois de ter sido contratado ao FC Zurique.

Lusa