Antoine Griezmann estará disponível para pagar o valor da sua cláusula de rescisão, que está fixada nos 120 milhões de euros, para se desvincular do Atlético de Madrid, segundo avança o jornal espanhol Mundo Deportivo.

De acordo com Mundo Deportivo, esta é uma "estratégia legal" que faz com que o jogador não tenha de se apresentar nos treinos de pré-época da equipa do Atlético.

O avançado francês tem sido fortemente apontado como possível reforço do FC Barcelona.