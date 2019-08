Benfica empresta Pedro Pereira ao Bristol City

O defesa português Pedro Pereira vai jogar no Bristol City, do segundo escalão inglês, durante esta temporada, por empréstimo do Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O lateral direito, de 21 anos, vai ser emprestado pela segunda vez pelo Benfica, depois de ter estado época e meia nos italianos do Génova.

Formado nas 'águias', Pedro Pereira transferiu-se, ainda como júnior, para os italianos da Sampdoria em 205/16, regressando à Luz a meio da temporada seguinte.

Contudo, o internacional pelas seleções jovens portuguesas nunca conseguiu impor-se na Luz e apenas fez um encontro pela equipa principal das 'águias'.

