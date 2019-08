Daniel Alves apresentado no São Paulo em clima de euforia

O internacional brasileiro Daniel Alves foi apresentado esta quarta-feira como reforço da equipa do São Paulo.

Mais de 40 mil adeptos do clube assistiram à apresentação do jogador, que revelou estar a realizar "um sonho de criança" ao vestir a camisola do clube brasileiro.

O lateral direito de 36 anos assinou um contrato válido até dezembro de 2022.