Impasse por Bruno Fernandes continua a horas do fecho do mercado inglês

O empresário de Bruno Fernandes esteve esta quarta-feira reunido em Alvalade com o presidente do Sporting, Frederico Varandas. Há interesse do Tottenham no jogador, mas não houve acordo entre as partes.

O mercado de transferências inglês fecha esta quinta-feira. Bruno Fernandes tem contrato até 2023 com os leões.