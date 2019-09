Celta de Vigo contrata Rafinha ao Barcelona por empréstimo com opção de compra

O Celta de Vigo reforçou esta segunda-feira o meio-campo com a contratação por empréstimo de Rafinha, do Barcelona, um regresso do futebolista brasileiro, que se pode tornar permanente no final da temporada.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, os 'celestes' informaram que o acordo está pendente da realização de exames médicos e recordaram que o jogador fez parte das camadas jovens do emblema, antes de sair para o Barcelona aos 13 anos, tendo atuado enquanto sénior nos Balaídos, em 2013/14, emprestado pelos 'blaugrana'.

Filho do campeão mundial brasileiro Mazinho e irmão de Thiago Alcântara, que atua no Bayern de Munique, Rafinha vai ser apresentado aos adeptos do Celta de Vigos nos próximos dias, já tendo conquistado três ligas espanholas, cinco taças do Rei, uma Liga dos Campeões e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016.

