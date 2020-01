O futebolista português Gil Dias vai jogar no Granada por empréstimo do Mónaco, ficando o clube espanhol com opção de compra no final da temporada, anunciaram esta sexta-feira os monegascos.

Pelo Mónaco, o extremo luso, de 23 anos, apenas realizou 16 jogos na primeira metade da época e no clube andaluz, atual 11.º classificado da Liga espanhola, vai encontrar os compatriotas Rui Silva e Domingos Duarte.

Contratado pelos monegascos na temporada 2014/2015, Gil Dias nunca se conseguiu impor na equipa do sul de França, tendo sido emprestado ao Varzim (2016/17), Fiorentina (2017-18) e Nottingham Forest e Olympiacos (2018/19).