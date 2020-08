A cerca de três semanas do início da época de 2020/21, os clubes portugueses continuam a procura por reforços.

O avançado iraniano Mehdi Taremi, do Rio Ave, vai ser jogador do FC Porto para as próximas quatro temporadas.

Na Luz, o Benfica continua a tentar contratar o ponta de lança uruguaio Darwin Núñez, mas nada está fechado.