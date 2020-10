Danilo e Alex Telles de saída do FC Porto

Dois jogadores podem estar de saída do Futebol Clube do Porto. Danilo Pereira está a caminho do Paris Saint-Germain e Alex Telles do Manchester United.

Danilo Pereira está em Paris para assinar com o Paris Saint-Germain

O capitão do FC Porto vai ser cedido por empréstimo até ao final da época. Os dragões recebem 20 milhões de euros com o negócio. Os franceses devem pagar 4 milhões de euros de taxa de empréstimo e são obrigados adquirir o passe do jogador por 16 milhões de euros no final da temporada.

O acordo com o PSG foi intermediado por Daniel Lorenz, empresário do jogador, que está com Danilo Pereira em Paris para a realização dos exames médicos e, posteriormente, assinar um contrato válido para a próximas 5 temporadas (1 ano de empréstimo + 4 definitivos).

O empréstimo de Danilo Pereira até ao final da época é uma forma de o PSG 'fugir' ao fair-play financeiro da UEFA, uma vez que, o clube francês está impedido de despender de somas avultadas esta temporada.

Alex Telles muito perto do Manchester United

Alex Telles está muito próximo de deixar o Futebol Clube do Porto para reforçar o Manchester United.

A imprensa inglesa garante que o acordo foi alcançado este domingo, e que Telles é esperado nas próximas horas na cidade de Manchester para realizar exames médicos.

Ao que SIC conseguiu apurar, o Manchester United vai pagar 15 milhões de euros aos dragões, sendo que o negócio por chegar aos 18 milhões de euros (mais 3 milhões) por objetivos.

Alex Telles tem à sua espera um contrato válido para as próximas cinco temporadas.