Benfica empresta Jota ao Real Valladolid

O Real Valladolid, atual último classificado da I Liga espanhola de futebol, oficializou esta segunda-feira a chegada do internacional sub-21 português Jota até ao final da época, por empréstimo do Benfica.

"O Valladolid alcançou um acordo com o Benfica para a cessão de João Pedro Neves Filipe 'Jota' até ao final da presente temporada. Desta maneira, o internacional sub21 português fortalece o ataque do Real Valladolid", anunciou o emblema no sítio oficial na Internet.