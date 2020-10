Médio Tiago Dantas vai jogar na equipa B do Bayern por empréstimo do Benfica

O médio Tiago Dantas, de 19 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol do Benfica, foi emprestado ao Bayern Munique até ao fim da época, informaram esta terça-feira os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Bayern Munique para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Tiago Dantas. O contrato de cedência acertado com o clube alemão é válido até ao final da época 2020/21", indica o Benfica no sítio oficial na Internet.