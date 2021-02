Diogo Viana perto de ser reforço do Feirense

Diogo Viana está muito perto de reforçar o Feirense. O lateral direito rescindiu com o Sporting Clube de Braga, mas fez um acordo para o pagamento dos restantes salários do contrato.

Para a concretização do negócio falta apenas o clube minhoto aceitar pagar uma parte desse acordo, para compensar a descida de vencimento do jogador.

Diogo Viana tem à espera, em Santa Maria da Feira, um contrato válido até ao fim da época.

À 18.ª jornada, o Feirense está no 3.º lugar da II Liga, com 34 pontos, apenas a quatro pontos do Estoril-Praia, que é o primeiro classificado.