Presidente do Celta de Vigo mantém interesse em contratar o benfiquista Cervi

O futebolista argentino Franco Cervi, do Benfica, é uma das prioridades do Celta de Vigo para o reforçar o plantel na época 2021/22, confirmou esta sexta-feira o presidente do atual 10.º classificado da Liga espanhola.

"Continuamos a negociar por ele, porque é um jogador que o treinador, a direção e administração apreciam. Queremos o jogador, agora precisamos dar novos passos para fechar a operação. E é nesse ponto que estamos, gostaríamos de ter o Cervi", admitiu o presidente Carlos Mouriño, à comunicação social espanhola.

Na última 'janela' de transferências, Cervi, de 26 anos, esteve perto de rumar à Galiza, mas acabou por permanecer no Benfica e continuar a ser pouco utilizado, contabilizando apenas 20 jogos na presente época, oito dos quais a titular.