Sporting anuncia contratação de Ugarte ao Famalicão

O médio uruguaio Manuel Ugarte, proveniente do Famalicão, assinou contrato até 2026 com o Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube campeão português de futebol.

O médio, de 20 anos, é internacional pelas seleções jovens do Uruguai e chegou a meio da temporada passada ao Famalicão, depois de ter feito toda a sua formação no Fénix, do Uruguai.

De acordo com o Sporting, que não revelou o valor que pagou ao Famalicão pelo médio, Ugarte ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Ugarte é o terceiro reforço dos "leões" esta temporada, depois das chegadas dos laterais Ricardo Esgaio, ex-Sporting de Braga, e Rúben Vinagre, que foi colega do uruguaio no Famalicão.

Em declarações aos canais de comunicação do Sporting, Ugarte descreveu este passo na carreira como "uma felicidade enorme" e "um salto muito grande" na sua carreira.

"O Sporting CP tem um projeto. Há muitos jovens que jogam e a Academia é um lugar ótimo para aprender o conceito do futebol e para melhorar como jogador. (...) Sou um jogador aguerrido que gosta muito de jogar. Vou tentar contribuir com o máximo e deixar tudo [em campo] . Estou aqui para o que o míster precisar", garantiu.

Ugarte revelou que já tinha falado com o compatriota Sebastian Coates, capitão 'leonino', e lembrou que já conhecia Rúben Vinagre da última temporada.