Fransérgio fechado: os valores para o Bordéus "fugir" ao fair play financeiro

O SC Braga e o Bordéus chegaram a acordo para a transferência de Fransérgio.

O clube francês, que esteve perto de ser despromovido na secretaria, vai pagar 4,5 milhões de euros fixos pelo médio brasileiro. No entanto, caso o Bordéus garanta a manutenção na Primeira Liga francesa, os minhotos recebem mais 1,5 milhões de euros. Por fim, existe ainda mais uma cláusula onde, mediante um determinado número de jogos e golos, os franceses podem vir a ter de pagar mais 1,5 milhões de euros ao SC Braga.

Feitas as contas, a transferência de Fransérgio pode chegar aos 7,5 milhões de euros no total, mas o Bordéus não pode pagar mais de 6,25 milhões de euros no final desta época, para não entrar em incumprimento no que diz respeito ao fair play financeiro.

O clube, que agora conta com o diretor desportivo português Admar Lopes, tem as contas limitadas e não poderá gastar muito mais do que as receitas que obtiver. O Mercado Aberto sabe que Admar Lopes tem um orçamento de 50 milhões de euros para esta temporada, sendo que 21 milhões de euros (brutos) são para os salários dos jogadores.

Voltando ao negócio Fransérgio, o jogador vai assinar um contrato de três anos com o Bordéus - até junho de 2024 -, tendo mais um ano de opção se jogar pelo menos 70% dos jogos no último ano de contrato.