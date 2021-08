O Benfica recebeu uma proposta formal do Getafe para o empréstimo de Florentino.

Os encarnados ainda não deram uma resposta oficial ao clube espanhol mas os espanhóis querem o negócio fechado até segunda feira, caso contrário vão procurar alternativas.

Em cima da mesa está um empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros por 50% do passe do médio. Florentino é esperado em Madrid até terça-feira se o Benfica decidir aceitar a proposta.