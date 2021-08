Ewerton vai deixar o FC Porto para reforçar a equipa do Portimonense. Os azuis e brancos chegaram a acordo com a equipa do Algarve para resolver mais um dossier. O médio brasileiro não conta para Sérgio Conceição e os dragões aceitaram ceder o jogador a título definitivo ao Portimonense, ficando com 50% do passe do jogador.

Na última época, Ewerton esteve emprestado ao Portimonense onde participou em dezoito jogos e marcou um golo.