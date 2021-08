Rafael Camacho reforça Belenenses SAD por empréstimo do Sporting

O avançado Rafael Camacho vai representar o Belenenses SAD, cedido pelo Sporting, num empréstimo válido por uma temporada, sem opção de compra incluída, anunciou hoje o conjunto que atua na I Liga portuguesa de futebol.

O futebolista, de 21 anos, parte para o segundo empréstimo consecutivo, depois de, na última época, ter alinhado no Rio Ave, no qual, desde janeiro, fez três golos em 11 partidas, aos quais se acrescentaram um tento em sete jogos pela equipa B 'leonina'.

Rafael Camacho, que iniciou a formação no Sporting, regressou ao conjunto 'verde e branco' em 2019/20, tendo apontado um golo em 26 jogos pela equipa principal -- mais dois ao serviço da equipa sub-23 -, mas sem corresponder às expectativas criadas.

Antes, o dianteiro, que também tem nacionalidade angolana, começou a notabilizar-se em Inglaterra, para onde partiu muito novo, tendo feito formação no Manchester City e no Liverpool, tendo sido até opção na formação principal dos 'reds' por duas vezes.

O treinador Petit conta com mais uma opção atacante no plantel dos 'azuis', após um início de temporada negativo, com três derrotas nas primeiras três jornadas do campeonato e a eliminação na primeira fase da Taça da Liga, com o Mafra, da II Liga.

Nesta janela de transferências, o Belenenses SAD contratou também o guarda-redes Luiz Felipe, os defesas Carraça, Sandro e Trova Boni, os médios Andrija Lukovic e Rafa Santos e o avançado Pedro Nuno, perante as saídas de seis titulares na última época: Kritciuk, Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Rúben Lima, Miguel Cardoso e Silvestre Varela.

O Belenenses SAD, 18.º e último no campeonato, sem pontos, face às derrotas com FC Porto (2-0), Marítimo (2-1) e Sporting (2-0), recebe o Moreirense, 15.º, com um ponto, na sexta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.