Romário Baró e Rodrigo Valente oficializados no Estoril Praia

Os médios portugueses Romário Baró e Rodrigo Valente são reforços do Estoril Praia neste último dia do mercado de transferências na I Liga de futebol, confirmou esta terça-feira fonte oficial do 'clube da Linha' à Lusa.

Segundo a mesma fonte, Romário Baró, de 21 anos, chega por empréstimo do FC Porto, numa cedência válida por uma época, enquanto Rodrigo Valente, 20 anos, desvinculou-se dos 'dragões', nos quais representava a equipa B, para rumar em definitivo aos estorilistas, assinando um contrato para as próximas três temporadas.

Em sentido inverso, o Estoril Praia confirmou também o empréstimo por uma época do médio argentino Lucho Vega, de 22 anos, ao Alcorcón, da II Liga espanhola de futebol.

Romário Baró e Rodrigo Valente juntam-se assim aos seguintes reforços já oficializados para o plantel comandado pelo treinador Bruno Pinheiro: António Xavier (Panathinaikos), Rui Fonte (Sporting de Braga), Arthur Gomes (Santos), Johan Mina (Werder Bremen), Patrick (Famalicão), Meshino (Manchester City), Francisco Geraldes (Rio Ave), Ferraresi (Manchester City), Leonardo Ruiz (Sporting), David Bruno (Astra Giurgiu), Racine Coly (Amiens), Lucas Áfrico (Marítimo) e Simão Júnior (Cova da Piedade).