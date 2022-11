Ex-portista Alex Telles vai jogar pelo Sevilha

O antigo lateral do FC Porto, clube que representou entre 2016 e 2020, nunca se conseguiu impor nos 'red devils', apesar de ter sido utilizado em 24 encontros, na época 2022/21, e em 26, na seguinte.

Além de FC Porto e Manchester United, Telles, de 29 anos, vestiu as 'cores' dos italianos do Inter de Milão (2015/16), dos turcos do Galatasaray (2013 a 2015) e dos brasileiros do Grémio (2013) e Juventude, clube no qual se formou e iniciou a carreira profissional.

No Sevilha, o internacional pela seleção 'canarinha' em seis ocasiões vai reencontrar os ex-portistas Óliver Torres e Jesús Corona.