Antony oficializado no Manchester United

O Manchester United oficializou hoje a contratação do futebolista internacional brasileiro Antony, transferido do clube neerlandês Ajax, para as próximas cinco temporadas, com mais uma de opção, num negócio que pode chegar aos 100 milhões de euros.

O acordo entre o emblema inglês e o dos Países Baixos foi anunciado esta quarta-feira, tornando o extremo de 22 anos o mais caro jogador da Liga neerlandesa, cumpridos os objetivos estipulados no contrato, e o negócio de valor mais elevado da atual janela de mercado de verão até ao momento.

O United, que conta no seu plantel com os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, é treinado pelo técnico neerlandês Erik ten Hag, que já orientou Antony na equipa de Amesterdão, assim como o defesa argentino Lisandro Martinez, também recentemente transferido para os “red devils”.

Antony, campeão olímpico pelo Brasil em Tóquio2020, totaliza nove internacionalizações e dois golos marcados pelo “escrete canarinho” e foi transferido do São Paulo para Amesterdão em 2020, somando 82 jogos, 24 golos e 22 assistências pelo Ajax.