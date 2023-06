Konrad Laimer assina pelo Bayern Munique até 2027

Konrad Laimer, de 26 anos, foi formado no Salzburgo e esteve seis anos no Leipzig, tendo conquistado duas vezes a Taça da Alemanha.

O médio austríaco Konrad Laimer assinou contrato com o Bayern Munique até 2027, depois de ter terminado o vínculo que o ligava ao Leipzig, anunciou esta sexta-feira o clube bávaro , campeão germânico de futebol.

"O Bayern Munique é um dos maiores clubes do mundo, isto é a realização de um sonho para mim. Quero dar tudo por este clube, que tem sempre objetivos altos, como eu gosto", disse o jogador.

Laimer é a primeira contratação do Bayern Munique, clube no qual alinha o português João Cancelo, desde as saídas dos diretores executivo e desportivo Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, respetivamente, poucos depois de o clube ter conquistado o seu 11.º título consecutivo da Bundesliga.