Fernando Santos espera jogo "com grau de dificuldade elevado" frente ao Luxemburgo

Portugal defronta amanhã o Luxemburgo na qualificação para o Mundial do Catar. Um jogo onde a seleção nacional precisa de vencer.

Diogo Jota, que não realizou qualquer treino com os restantes companheiros desde o início da concentração, foi hoje a única ausência no apronto no Vale do Garrão, em Almancil, pelo que o selecionador Fernando Santos contou com 23 jogadores.

O avançado do Liverpool tem estado a contas com problemas musculares.

O selecionador nacional Fernando Santos espera um jogo "com grau de dificuldade elevado".

