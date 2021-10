A seleção portuguesa de futebol realizou esta segunda-feira o último treino de preparação para o jogo com o Luxemburgo, do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, numa sessão na qual Diogo Jota foi a única baixa.

O avançado do Liverpool, que tem estado a contas com problemas musculares, manteve-se a fazer trabalho de recuperação no hotel e falhou a derradeira sessão, parecendo mais do que certo que ficará de fora das opções para o encontro de terça-feira.

Jota, que não realizou qualquer treino com os restantes companheiros desde o início da concentração, foi a única ausência no apronto no Vale do Garrão, em Almancil, pelo que o selecionador Fernando Santos contou com 23 jogadores.

Nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, todos os atletas trabalharam sem limitações, realizando exercícios com bola.

A partir das 12:30, Fernando Santos e um jogador a designar falarão em conferência de imprensa, de antevisão do jogo com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, que está agendado para terça-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.

Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.

O Luxemburgo, que também tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).

