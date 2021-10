Portugal defronta, esta terça-feira, o Luxemburgo no estádio do Algarve. O jogo conta para a qualificação do Mundial 2022. A seleção nacional faz o último treino de preparação.

Diogo Jota continua em dúvida para o encontro, uma vez que tem vindo a queixar-se de problemas musculares. O jogador não tem treinado com a restante equipa e também ficou fora do particular com o Qatar, no passado sábado.

Depois do treino, Fernando Santos irá fazer uma antevisão do jogo contra o Luxemburgo.

O encontro está marcado para as 19:45, no Estádio do Algarve. Portugal está, atualmente, no segundo lugar do Grupo A, com menos um ponto que a Sérvia.