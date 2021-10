Mundial 2022: conferência de imprensa de antecipação do jogo frente ao Luxemburgo

Portugal joga esta terça-feira com o Luxemburgo. É um jogo de qualificação para o Mundial. Fernando Santos faz a antecipação do desafio. Acompanhe aqui em direto das declarações do selecionador nacional:

Direto

A seleção realizou esta manhã o último treino de preparação para o jogo do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, numa sessão na qual Diogo Jota foi a única baixa.

