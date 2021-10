Mundial 2022: Dinamarca vence Áustria e garante qualificação

A Dinamarca venceu esta terça-feira a Áustria por 1-0 e tornou-se na segunda seleção a qualificar-se para o Campeonato do Mundo de futebol de 2022, uma vez que já garantiu o primeiro lugar do Grupo F da qualificação europeia.

Em Copenhaga, um golo de Joakim Maehle, aos 53 minutos, garantiu o oitavo triunfo em outros tantos jogos no grupo, com a Dinamarca a somar 24 pontos, enquanto a Escócia está em segundo com 17, Israel em terceiro com 13 e a Áustria em quarto com 10.

As Ilhas Faroe, com quatro, e a Moldávia, com um, estão nos dois últimos lugares do grupo.

A Dinamarca é, assim, a segunda seleção a garantir a qualificação para o Mundial2022, depois da Alemanha o ter conseguido na segunda-feira, a que se junta também o Qatar, que tem lugar assegurado, mas como país organizador.

A seleção nórdica vai estar presente pela sexta vez numa fase final de um Campeonato do Mundo, depois das participações em 1986, 1998, 2002, 2010 e 2018. Nesta competição, a melhor classificação conseguida é a presença nos quartos de final, em 1998.

No Mundial2018, a Dinamarca, campeã europeia em 1992, passou a fase de grupos, mas foi eliminada nos oitavos de final pela Croácia.