O futebolista Luis Díaz, avançado do FC Porto, integra a convocatória da Colômbia para os jogos com o Brasil e o Paraguai, de apuramento para o Mundial 2022, divulgada pela federação na quarta-feira (madrugada de hoje em Lisboa).

O selecionador Reinaldo Rueda, que substituiu o treinador português Carlos Queiroz, afastado após a goleada sofrida com o Equador (6-1), volta a chamar Luis Díaz, autor do golo do FC Porto na quarta-feira no estádio do AC Milan (1-1), para a Liga dos Campeões, mas não conta com o médio portista Matheus Uribe, devido a lesão.

O regresso dos ex-portistas James Rodriguez (Al-Rayyan, do Qatar), após cerca de um ano de ausência, e Radamel Falcao (Rayo Vallecano, Espanha) são os destaques da convocatória de Reinaldo Rueda para a jornada dupla de apuramento, com o Brasil (12 de novembro) e Paraguai (16).

A Colômbia ocupa a quarta posição do torneio de qualificação, com 16 pontos, a 15 do líder Brasil, que tem 31. A Argentina segue na segunda posição, com 25 pontos, e o Equador na terceira, com 17. Apuram-se os quatro primeiros colocados e o quinto disputa um 'play-off' intercontinental.