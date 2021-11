Fernando Santos não quer pensar, para já, num eventual jogo com Itália, nos play-offs de apuramento para o Mundial 2022. O selecionador diz que o foco tem de estar em vencer a seleção da Turquia na meia final do pla-yoff e destaca o facto de Portugal ser anfitrião. É a reação do selecionador nacional ao sorteio.

O sorteio dos 'play-offs' europeus colocou a Turquia no caminho de Portugal, nas meias-finais. Em caso de triunfo, a seleção nacional defrontará na final a Itália, atual campeã europeia, ou a Macedónia do Norte, que jogam entre si na outra meia-final do caminho C.

Por outro lado, Fernando Santos considerou que o sorteio acabou por ser "positivo" para Portugal, uma vez que jogará em casa diante da Turquia e, caso se apure para a final, também será anfitrião da partida decisiva.

"Jogar em casa é positivo, por jogarmos perante o nosso público, mas também por evitar o desgaste das viagens naquela altura da época. Agora, é preparar bem a equipa para nos apresentarmos bem em março", disse.

Sorteio

No caminho A, foram sorteadas as meias-finais Escócia-Ucrânia e País de Gales-Áustria, enquanto no caminho B jogar-se-ão o Rússia-Polónia e o Suécia-República Checa.

O vencedor de cada caminho nos 'play-offs' europeus qualificar-se-á para a fase final do Mundial, ficando assim preenchidas as últimas três vagas europeias para o Qatar2022, para o qual já se apuraram diretamente 10 seleções do velho continente.

As meias-finais estão marcadas para 24 de março de 2022, em eliminatórias a um só jogo, e as finais serão realizadas cinco dias depois, em 29, também em jogos únicos.

O Campeonato do Mundo de 2022 vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 dezembro do próximo ano.

