Pedro Neto falha Mundial 2022 devido a lesão

O futebolista português Pedro Neto, do Wolverhampton, vai falhar o Mundial do Qatar, após ter sofrido uma lesão no tornozelo que requer cirurgia, informou esta sexta-feira o clube inglês no seu site na Internet.

"Após uma avaliação mais aprofundada e uma opinião de um especialista esta semana, está previsto que ele seja operado. Isso significa que, infelizmente, [Pedro Neto] não estará apto para o próximo Mundial", refere a equipa médica do Wolves.

O avançado Pedro Neto, de 22 anos, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na derrota de sábado em casa do West Ham (2-0), quando esticou os ligamentos laterais, que o obrigou a ser substituído por Adama Traoré aos 24 minutos.

O pior cenário para o internacional português, que esteve afastado nove meses após uma grave lesão em janeiro, foi confirmado com a necessidade de cirurgia, que o impede de fazer parte das opções de Fernando Santos para o Mundial do Qatar.