Putin partilha experiência da Rússia na organização de um Mundial

Vladimir Putin encontrou-se esta quinta-feira com o Emir do Qatar em Astana, no Cazaquistão, e mostrou-se disponível para partilhar a experiência da Rússia em organizar grandes eventos.



O Presidente russo fez questão de desejar boa sorte para o Mundial 2022 e de partilhar a experiência da Rússia em organizar grandes eventos. Em 2018 a Rússia recebeu o Campeonato do Mundo de futebol.

“Estamos a fazer tudo o que podemos para compartilhar a nossa experiência em relação aos preparativos para o Mundial, como vocês sabem. Tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Eu gostaria de desejar-vos sucesso na realização do Mundial, deste evento. Tenho certeza que será assim (bem sucedido)”, referiu Vladimir Putin.

A Rússia foi impedida, pela FIFA, de participar no Mundial devido à guerra com a Ucrânia.