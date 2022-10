O internacional português Diogo Jota, que alinha no Liverpool, vai falhar a presença no Mundial2022 de futebol devido a uma lesão muscular na perna direita, informou esta terça-feira o treinador do clube inglês, Jürgen Klopp.

"Não tenho boas notícias. O Diogo vai falhar o Mundial. É uma lesão grave, nos gémeos [de uma das pernas]. Agora, começa o todo o processo de recuperação. O primeiro diagnóstico dos exames foi bastante claro. São notícias muito tristes para ele, para nós, para Portugal", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o West Ham, para a Liga inglesa.

Diogo Jota, de 25 anos, lesionou-se no domingo, já no tempo de compensação da partida com o Manchester City (vitória dos 'reds' por 1-0), acabando por ser substituído aos 90+6 minutos e retirado de maca do relvado de Anfield Road. Logo após o encontro, Klopp já tinha admitido que a lesão de Jota aparentava ser grave.

O avançado luso vai, assim, ficar de fora das escolhas do selecionador português Fernando Santos para o Campeonato do Mundo, que tem início marcado para 20 de novembro, sendo a segunda 'baixa' para Portugal, depois de Pedro Neto, que contraiu uma lesão num tornozelo há duas semanas.

Jota tem sido um dos elementos indiscutíveis para Fernando Santos na seleção portuguesa, pela qual assinou 10 golos em 29 jogos, o último na goleada à República Checa (4-0), em setembro, para a Liga das Nações.

O Campeonato do Mundo realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Portugal está inserido no grupo H, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses.