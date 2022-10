Artista paraguaia prepara exposição original para levar ao Mundial do Qatar

Lili Cantero, uma artista paraguaia de 29 anos conhecida por pintar chuteiras para estrelas do futebol como Lionel Messi e Ronaldinho Gaúcho, está a preparar uma nova exposição para levar ao Mundial do Qatar.

A artista, nascida em Assunção, está a pintar um conjuntos de chuteiras, bolas e telas, muito inspiradas no Oriente Médio.

Cantero tornou-se conhecida depois de oferecer ao argentino Lionel Messi, quando ele jogava no Barcelona, ​​um par de chuteiras pintadas com imagens a preto e branco do jogador com a família.

Para sua surpresa, Messi enviou-lhe uma foto com as chuteiras, uma imagem que marcou um ponto de viragem para Cantero.

"As chuteiras de Messi marcaram um antes e um depois", disse Cantero à agência Reuters. "Foi um momento agradável porque graças a isso abriram-se muitas portas e foi nessa altura que a minha carreira começou realmente", acrescentou.

Os seus desenhos chamaram a atenção de outros jogadores. Cantero conheceu há dois anos, em Assunção, o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, a quem deu chuteiras e uma bola com a imagem do futebolista a receber um beijo da mãe depois de ganhar a Bola de Ouro, em 2005.

Para o Qatar, Cantero planeia expor oito bolas com desenhos que prestam homenagem aos países que ergueram o troféu ao longo da história: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha.

As chuteiras serão apresentadas em estruturas 3D que reproduzem os oito estádios construídos para o Campeonato do Mundo em Doha, Lusail, Rayyan, Al Khor e Al Wakrah.