Mundial 2022: Três equipas de arbitragem são lideradas por mulheres

Pela primeira vez na história dos Campeonatos do Mundo, três equipas de arbitragem vão ser lideradas por mulheres. A inédita decisão da FIFA é entendida como um sinal de igualdade de género, enviado pela organização para o Qatar - o país anfitrião.

Como pioneira tinha de estar, mais uma vez, Stephanie Frappard. A francesa tem desbravado caminho na arbitragem das competições masculinas. Em 2014, esteve na segunda divisão francesa, cinco anos depois subiu à primeira divisão. Há dois anos apitou um jogo da Liga dos Campeões e a final da Supertaça 19/20.

É a representante europeia entre as três escolhas da FIFA para liderar equipas de arbitragem no Mundial do Catar. Juntam-se a Stephanie Frappart, Salima Mukansanga (Ruanda), e Yoshimi Yamashita (Japão).

Três árbitras principais e três assistentes – uma Brasil, outra do México e outra dos Estados Unidos. Entre os 36 juízes, 69 auxiliares e 24 VARs convocados para o Qatar, não há nenhum árbitro principal português.