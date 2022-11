Qual poderá ser a lista de convocados de Fernando Santos para o Mundial?

O selecionador Fernando Santos vai apresentar esta quinta-feira a lista de convocados para o Mundial. Os comentadores da SIC, Luís Cristóvão e Pedro Fatela partilharam os potenciais jogadores a integrarem a lista do treinador. Depois dos mais de 12 mil leitores terem escolhido os preferidos, através de um desafio lançado pela SIC Notícias, decidimos cruzar essa informação com a dos comentadores.

Começamos com as certezas, Diogo Jota e Pedro Neto vão estar ausentes do Mundial devido a lesões. Para além disso, Roger Schmidt já veio admitir que o avançado Rafa também não vai participar. Já Cristiano Ronaldo vai ser uma presença certa.

Luís Cristóvão e Pedro Fatela acreditam que Matheus Nunes e João Moutinho não serão convocados, devido à fraca prestação esta época.

No entanto, os comentadores acreditam que António Silva vai integrar a lista de Fernando Santos.

GUARDA-REDES

Diogo Costa e Rui Patrício são os favoritos dos comentadores e dos amantes de futebol que participaram no desafio da SIC Notícias. Todavia, as opiniões divergiram quanto ao terceiro guarda-redes. Quase 6.700 leitores escolheram Anthony Lopes, mas os comentadores de desporto estão convencidos que José Sá poderá ser a opção de Fernando Santos.

DEFESAS

Rúben Dias, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Raphael Guerreiro e Pepe estão na lista dos preferidos dos comentadores da SIC e dos nossos leitores.

MÉDIOS

No meio campo, poderão estar Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves, João Palhinha, Renato Sanches, João Mário, William Carvalho, Ricardo Horta, Otávio e Gonçalo Guedes. Porém, os participantes da SIC Notícias consideram que Matheus Nunes deverá estar nesta lista.

AVANÇADOS

Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, seriam as escolhas de Fernando Santos. Em contrapartida, os leitores alargam esta lista e acrescentam André Silva, Ricardo Horta e Gonçalo Guedes.