Seleção do Brasil prepara Mundial 2022 em Turim

A seleção do Brasil está a preparar o Mundial 2022 em Turim, nas instalações da Juventus. A equipa treinada por Tite viaja para o Qatar no sábado e não vai disputar nenhum jogo amigável até à estreia na competição – contra a Sérvia. A seleção não perdeu qualquer jogo na fase de qualificação e tem como objetivo conquistar o sexto título mundial.

A cidade de Turim foi a escolhida para preparar a seleção do Brasil no Mundial do Qatar. Os treinos no complexo da Juventus são acompanhados por dezenas de jornalistas, oriundos dos quatro cantos do mundo, mas a atenção de todos está em Neymar. O jogador do Paris Saint Germain já anunciou que vai jogar este mundial como se fosse o último.

A seleção do Brasil chega ao Qatar com números impressionantes: não perdeu um único jogo de qualificação para o mundial: ganhou 14, empatou 3 e marcou 40 golos.

Neste ciclo de seis anos e meio às ordens de Tite, o Brasil transformou-se numa máquina defensiva. A defesa formada por uma linha de quatro, sofre muito poucos golos – apenas forma marcados cinco golos na qualificação sul-americana para o mundial.

Este vai ser o último mundial de Tite. O Brasil irá ter pela frente Sérvia, Suíça e Camarões. Nos oitavos de final pode cruzar-se com a seleção portuguesa.

O Brasil sonha em atingir o hexa desde 2002. Passaram-se 20 anos desde o último título mundial da equipa canarinha, com muitas desilusões pelo meio. As expectativas são muitas, com os brasileiros a considerar que esta equipa é a mais preparada dos últimos anos.