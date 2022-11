Seguranças de parque do Mundial dizem receber 40 cêntimos por hora

Os seguranças do parque Al Bidda, em Doha, no Qatar, dizem estar a receber 40 cêntimos por hora. A notícia está a ser avançada pelo jornal The Guardian.

O Qatar soma mais uma polémica depois da morte de vários trabalhadores durante um programa de construção sem precedentes para receber o Mundial 2022.

O The Guardian revela que os seguranças, migrantes, do parque Al Bidda, junto ao Festival FIFA Fan, estarão a receber 40 cêntimos à hora, a trabalhar 12 horas por dia.

A adicionar a estas condições ainda está a questão das folgas. É que os funcionários da empresa de segurança do Qatar têm direito a um dia de folga por mês.

Apesar dos trabalhadores em causa não serem contratados pela FIFA, os seguranças estarão a trabalhar num parque do Mundial, lotado com adeptos do futebol.

As revelações são baseadas em entrevistas realizadas nos últimos meses a seguranças do parque que trabalham para o Al Nasr Star Security Services.