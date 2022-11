As opiniões dos portugueses sobre o arranque do Mundial

O arranque do mundial começa a ser tema de conversa entre os adeptos, mas as conversas ficam inevitavelmente marcadas pelas polémicas que envolvem Cristiano Ronaldo e a realização do campeonato no Qatar.

Não se ouve a conversa entre estes dois amigos. Podemos imaginar que estarão já a debater a melhor estratégia da seleção nacional portuguesa para este campeonato do mundo de futebol.

No topo das discussões sobre o mundial têm estado as várias polémicas que envolvem a realização do campeonato no Qatar.

Na terra-natal de Ronaldo, a ilha da Madeira, criam-se expectativas sobre o desempenho do capitão em campo.

Fernando Santos diz que o patamar a atingir é o de campeões do mundo.

O olhar dos adeptos portugueses deve focar-se nos ecrãs a partir de quinta-feira, dia do primeiro jogo de Portugal frente ao Gana.

Catarina Lúcia Carvalho

Cristina Freitas

Marta Caires

Eurico Bastos

Carlos Carvalho

Victor Freitas