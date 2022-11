Depois de ter feito o 2-0, Bukayo Saka voltou a marcar. O jogador do Arsenal marcou o quarto golo da seleção inglesa frente ao Irão, em jogo da fase de grupos do Mundial, no Qatar.

Saka recebeu com espaço na direita, entrou na grande área, bailou sobre dois adversário e atirou para o 4-0.