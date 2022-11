Ronaldo: "Gostava de ser eu a fazer xeque-mate contra o Messi"

No Mundial do Qatar, Cristiano Ronaldo gostava de fazer "xeque-mate" contra Lionel Messi. Declaração do capitão de seleção portuguesa a propósito da fotografia em que ambos aparecem a jogar xadrez.

Dominaram por completo o jogo nas duas últimas décadas. Têm no Qatar a quinta oportunidade para alcançar o título que falta.

No caso de Leonel Messi, dois anos mais novo do que Ronaldo, ser campeão de mundo é agora ou nunca:

"É o meu último Mundial, a minha última oportunidade de conseguir este grande sonho meu, um sonho que todos temos".

Messi fecha as portas dos mundiais de futebol, Ronaldo acrescenta mais um à conta.

"Estou focado e extremamente otimista que as coisas vão correr bem", afirma o capitão.

O mais recente trabalho da consagrada fotografa norte-americana Annie Leibovitz retrata os dois melhores jogadores do século.

"Gostava de ser eu a fazer o 'xeque-mate' contra ele. Vamos ver. Já que aconteceu num jogo de xadrez, no futebol seria mágico", diz Cristiano Ronaldo.

Esta segunda-feira, Ronaldo atingiu uma marca histórica: foi o primeiro a chegar aos 500 milhões de seguidores na rede social Instagram.