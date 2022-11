Von der Leyen rejeita convite para ir ao encerramento do Mundial

A presidente da Comissão Europeia rejeitou o convite para estar no encerramento do Mundial do Qatar, mas um dos seus vice-presidente esteve na cerimónia de abertura. O Parlamento Europeu discutiu, esta segunda-feira, o Mundial e as respetivas polémicas.

Foi um ex-futebolista, agora eurodeputado, quem deu o pontapé de saída num debate difícil sobre os direitos humanos e o mundial do Qatar.

Lamenta a perda de vidas na construção dos estádios e espera que o mundo do desporto e da política saibam tirar conclusões e que nos próximos campeonatos do mundo se garanta o respeito pelos direitos humanos.

A Comissão Europeia também reconhece a existência de problemas, mas opta por um tom mais positivo e menos de crítica.

Esta segunda-feira, os porta-vozes do executivo comunitário reconheceram que muito está por fazer no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores.

Num mundial envolto em polémica sobre quem vai e quem não vai, a presidente a Comissão adianta que não irá à cerimónia de encerramento. Uma porta-voz disse à SIC que Ursula Von der Leyen foi convidada, mas não aceitou.

Quem também não está a pensar ir ao Mundial é o presidente do Conselho Europeu.