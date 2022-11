A Dinamarca e a Tunísia empataram esta terça-feira a zero, no Qatar, em encontro da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2022.

Naquela que foi o primeiro encontro sem golos na prova, as duas equipas passam a contar um ponto.

Veja aqui as imagens da partida e dos adeptos das equipas que têm como cores principais o vermelho e branco.