A cerimónia de abertura do Mundial do Qatar contou com a participação surpresa do ator norte-americano Morgan Freeman, que fez um discurso sobre inclusão, diversidade e união dos povos.

Apesar de o foco ter estado na mensagem transmitida, que foi aplaudida pelas 60.000 pessoas que estavam no estádio Al Bayt, a luva que Morgan Freeman usava na mão esquerda não passou despercebida.

Especulou-se se estaria relacionada com algum momento que iria protagonizar, mas nenhuma das teorias que correram as redes sociais se veio a confirmar.