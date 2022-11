França com mais uma baixa até ao fim do Mundial

O defesa da seleção francesa campeã do mundo Lucas Hernandez, lesionado num joelho frente à Austrália, vai falhar o resto do Mundial 2022 de futebol, a decorrer no Qatar, revelou à AFP fonte da equipa gaulesa.

De acordo com aquela fonte, Hernandez sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito, sendo que o jogador dos alemães do Bayern Munique, de 26 anos, já não poderá ser rendido no grupo comandado por Didier Deschamps, pelo que o selecionador gaulês terá de disputar o resto do Mundial com um grupo de 24 jogadores, depois de também ter perdido o avançado Karim Benzema.

A seleção francesa iniciou a defesa do título mundial na terça-feira com um triunfo por 4-1 sobre a Austrália, liderando o grupo D da prova com três pontos, sendo seguida por Dinamarca e Tunísia, que empataram 0-0, com um, enquanto a Austrália é última, sem pontos.