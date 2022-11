A vice-campeã do mundo Croácia empatou esta quarta-feira com Marrocos, sem golos, em jogo da fase de grupos do Mundial no Qatar.

As duas equipas passam agora a contar um ponto no grupo F.

Esta foi a segunda vez que as seleções se encontraram. A primeira aconteceu em 1996, num jogo de preparação em que o resultado também foi um empate, mas por 2-2. No vídeo acima, veja algumas das imagens que marcaram o encontro.