O futebolista saudita Yasser Al-Shahrani vai ser operado hoje e falha o resto do Mundial do Qatar, um dia depois do violento choque protagonizado com o seu guarda-redes no triunfo por 2-1 sobre a Argentina.

O defesa foi "transferido para o Hospital da Guarda Nacional e será operado nas próximas horas, de acordo com o tratamento decidido pela equipa médica", informou a seleção saudita no Twitter.