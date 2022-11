As imagens que marcam a primeira parte do Portugal-Gana

Antes do arranque da estreia de Portugal no Mundial do Qatar, a euforia era visível no estádio 974. Os adeptos da seleção nacional vestiram as cores de Portugal para apoiar a equipa liderada por Fernando Santos e mostraram confiança no capitão, Cristiano Ronaldo.

Durante o hino nacional, Cristiano Ronaldo emocionou-se e demonstrou vontade de dar tudo no jogo frente ao Gana. Aos 10 minutos, o capitão de equipa esteve prestes a marcar o primeiro golo, quando foi intercetado pelo ganês Lawrence Ati-Zigi.

Aos 30 minutos, os adeptos de Portugal ficaram entusiasmados com as investidas de Ronaldo em campo e o alívio reinou na bancada quando o capitão fez o 1-0. Todavia, a sensação não ficou por muito tempo, pois o golo foi anulado.

O Presidente Marcelo assistiu atentamente ao jogo Portugal-Gana a partir da bancada, junto ao presidente da FIFA, Gianni Infantino.