A redenção de Queiroz deixa o Irão a sonhar

O Irão conseguiu esta sexta-feira de forma dramática, com dois golos sobre o final dos descontos, a sua terceira vitória em Mundiais e segunda sob o comando de Carlos Queiroz, ao bater o País de Gales por 2-0.

Em encontro da segunda jornada do grupo B, os iranianos deitaram para trás das costas o 2-6 com a Inglaterra e superaram os galeses por 2-0, com tentos de Roozbeh Chesjmi, aos 90+8 minutos, e de Ramin Rezaeian, aos 90+11.

Os iranianos estão, assim, na corrida ao apuramento para os oitavos de final, que seria um feito inédito na sua história, já que, nas cinco anteriores presenças, nunca fizeram mais do que três jogos, tombando sempre na fase de grupos.

