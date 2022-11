O ministro da Cultura garante que não irá ao Qatar mesmo que a seleção portuguesa chegue à final. Ao Expresso, Pedro Adão e Silva disse que não irá ao Qatar, primeiro “porque seria difícil conciliar a agenda” e depois porque vai ao futebol “quase todas as semanas”, uma vez o lugar que tem no futebol “é no Estádio da Luz”.

Acrescentou que teve oportunidade de dar opinião sobre o Mundial no Qatar antes mesmo de se falar sobre o tema. Sublinhou ainda que tem um ceticismo profundo e estrutural contra as instâncias que dirigem o futebol mundial.

Já o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República deslocam-se na próxima semana à nação do médio Oriente. Na oposição, Luís Montenegro escapou à questão e não revelou que decisão tomaria caso ocupasse o cargo de António Costa.

A visita de Marcelo ao Qatar

Na quinta-feira, o Presidente da República esteve em Doha para assistir ao primeiro jogo de Portugal e rejeitou qualquer polémica entre os dois países.

Do Qatar, o Presidente traz uma vitória da seleção nacional frente ao Gana, uma promessa cumprida de falar sobre direitos humanos e o sentimento de missão duplamente conseguida.

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que as relações entre ambas as nações não saíram beliscadas, depois de ter afirmado que o Qatar não respeitava os direitos humanos.

“[Os representantes qataris] concordaram com o que eu estava a dizer como professor e como Presidente”, afirmou Marcelo.

O chefe de Estado português sublinhou, relativamente à chamada do embaixador de Portugal em Doha pelo Governo qatari, que não se tratou de um puxão de orelhas pelas declarações hostis de representantes do Estado português sobre direitos humanos.