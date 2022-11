Equilíbrio e intensidade: as imagens que contam a história do Países Baixos-Equador

Países Baixos e Equador empataram esta sexta-feira a um golo no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, na segunda jornada do grupo A do Mundial 2022.

Cody Gapko colocou a seleção neerlandesa na frente do marcador logo aos seis minutos. Se o arranque dos Países Baixos na primeira parte foi superlativo, o do Equador na segunda não ficou atrás, com o golo do empate a ser marcado por Enner Valência ao minuto 49.

O avançado equatoriano chegou ao terceiro golo no Campeonato do Mundo e isolou-se no topo da lista de melhores marcadores da competição.